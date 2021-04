Beautiful: HOPE dovrà identificare il cadavere… di chi? Anticipazioni americane (Di venerdì 2 aprile 2021) Se ci seguite lo sapete: nelle puntate americane di Beautiful qualcuno sta per morire, dando il via ad un misterioso giallo su un omicidio. Per conoscere tuttavia l’identità della persona che ci rimetterà la pelle, i telespettatori dovranno aspettare l’episodio che negli Stati Uniti andrà in onda il 5 aprile, per poi avere una successiva prima sorpresa in questa nuova storyline già nella puntata successiva. Le Anticipazioni, comunque, senza rivelare troppo, regalano qualche dettaglio sulla dinamica degli eventi. Il “fattaccio” sembra legarsi alla difficile situazione coniugale di Liam e HOPE Spencer: sebbene la ragazza abbia deciso di separarsi dal marito (in attesa di capire se sarà in grado di superare il suo ennesimo tradimento o se, al contrario, procedere con un divorzio), il giovane Spencer sembrerà in grado di ... Leggi su tvsoap (Di venerdì 2 aprile 2021) Se ci seguite lo sapete: nelle puntatediqualcuno sta per morire, dando il via ad un misterioso giallo su un omicidio. Per conoscere tuttavia l’identità della persona che ci rimetterà la pelle, i telespettatori dovranno aspettare l’episodio che negli Stati Uniti andrà in onda il 5 aprile, per poi avere una successiva prima sorpresa in questa nuova storyline già nella puntata successiva. Le, comunque, senza rivelare troppo, regalano qualche dettaglio sulla dinamica degli eventi. Il “fattaccio” sembra legarsi alla difficile situazione coniugale di Liam eSpencer: sebbene la ragazza abbia deciso di separarsi dal marito (in attesa di capire se sarà in grado di superare il suo ennesimo tradimento o se, al contrario, procedere con un divorzio), il giovane Spencer sembrerà in grado di ...

