Basket | Eurolega 2020 2021 | Cska dominante | Barcellona e Real Madrid sul velluto

(Di venerdì 2 aprile 2021) La trentatreesima giornata dell’ha offerto dei verdetti interessanti, seppur tutt’altro che inaspettati.Mosca ha sconfitto nettamente Khimki, in un derby russo senza storia, come suggeriva la vigilia: 97-72. Lundberg top scorer con il 16 punti e qualificazione ai playoff mai in discussione per, sempre più protagonista del maggiore evento cestistico europeo. Successi anche per le spagnole, l’una ai danni di Fenerbahce per 73-82, in Turchia, e una su Olympiakos per 72-63, tra le mura amiche. I blaugrana hanno inserito in cassaforte il passaggio al turno successivo, grazie anche a un Kuric da 16 punti individuali. I Blancos non hanno ancora guadagnato l’accesso matematico alla fase a eliminazione ...