Ascolti TV | dati Auditel di ieri | giovedì 1 aprile 2021

(Di venerdì 2 aprile 2021): idei programmi più visti di, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.tv Prima serata Su Rai1 gli episodi della fiction Un Passo dal Cielo 6 hanno totalizzato in media 5154 spettatori (22.51% di share); su Canale5 la puntata del reality L’Isola dei Famosiha avuto 3176 spettatori, 18.13% di share. Il film Io sono vendetta su Italia1 ha avuto 1825 spettatori (7.26%); su Rai2 il programma di approfondimento Anni 20 ha avuto 445 spettatori (1.77%), mentre il film Tutti i soldi del mondo su Rai3 ne ha portati a casa 903 (3.90%). Su Rete4 la puntata di Dritto e rovescio ha totalizzato 934 spettatori (4.93%) e su La7 la puntata di ...

CorriereCitta : Ascolti Tv 1 aprile 2021: Un passo dal cielo, L'Isola dei Famosi, Dritto e Rovescio, dati Auditel e share

Tv giovedì 1 aprile 2021:auditel e share ieri sera Mediaset 'Striscia la Notizia' (.000 spettatori, share del %) anticipa su Canale 5 il nuovo appuntamento con 'L'Isola dei Famosi' che ...record: 15,2 % di share per Chi l'ha visto? Ideglidella prima serata di ieri sera parlano chiaro: Chi l'ha visto? toccaaltissimi, con 3.520.000 spettatori seduti di ...