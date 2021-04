A Napoli pazienti fragili vaccinati in auto: “Si sentono più tranquilli” (Di venerdì 2 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Vaccinare i pazienti affetti da sclerosi multipla direttamente in automobile, con comodità e sicurezza per tutti. Prosegue la campagna di vaccinazione dei soggetti fragili dall’Azienda Ospedaliera Universitaria “Luigi Vanvitelli” nei locali dell’Edificio 3 di Cappella Cangiani, dove è stato allestito il Centro Vaccinale. Il personale ospedaliero accoglie i degenti, già in cura nelle strutture del Policlinico, affetti da alcune malattie invalidanti come diabete, malattie autoimmuni e immunodeficienze primitive, scompenso cardiaco, oncoematologici, pazienti con disabilità, fibrosi cistica e pazienti trapiantati. Ricevendo tutte le attenzioni e indicazioni del caso le persone vengono poi accompagnate durante tutta la fase ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 2 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Vaccinare iaffetti da sclerosi multipla direttamente inmobile, con comodità e sicurezza per tutti. Prosegue la campagna di vaccinazione dei soggettidall’Azienda Ospedaliera Universitaria “Luigi Vanvitelli” nei locali dell’Edificio 3 di Cappella Cangiani, dove è stato allestito il Centro Vaccinale. Il personale ospedaliero accoglie i degenti, già in cura nelle strutture del Policlinico, affetti da alcune malattie invalidanti come diabete, malattieimmuni e immunodeficienze primitive, scompenso cardiaco, oncoematologici,con disabilità, fibrosi cistica etrapiantati. Ricevendo tutte le attenzioni e indicazioni del caso le persone vengono poi accompagnate durante tutta la fase ...

