WTA Miami 2021, i risultati del 31 marzo. Maria Sakkari e Bianca Andreescu volano in semifinale (Di giovedì 1 aprile 2021) Saranno Bianca Andreescu e Maria Sakkari a giocarsi l'ultimo posto disponibile per la finale del WTA di Miami 2021. La greca si è sbarazzata nel match dei quarti di Naomi Osaka con netto 6-0 6-4, la nipponica era da considerarsi la favorita alla vigilia. In grande spolvero anche la tennista canadese che ha sconfitto 6-4 3-6 6-3 la spagnola Sorribes Tormo. Sakkari ha vinto in maniera netta la sua sfida contro Osaka. La tennista greca si è espressa al meglio delle sue potenzialità. Il primo set è stata praticamente una formalità, chiuso in 24 minuti con il punteggio di 6-0. La giocatrice nipponica ha provato a reagire nel secondo parziale tanto da portarsi avanti 2-0. Nel finale, però, è stata la numero 25 del mondo ad imporre nuovamente il suo gioco e, grazie a 4 game ...

