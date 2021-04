Vaccino in farmacia, Speranza firma il protocollo: chi può richiederlo e quali negozi possono aderire (Di giovedì 1 aprile 2021) Vaccino farmacia: tutte le regole per la somministrazione del siero anti-Covid. Il ministro della Salute Roberto Speranza ha confermato lo scorso 29 marzo che anche le farmacie potranno effettuare le vaccinazioni. Speranza, la Conferenza delle Regioni, Federfarma e Assofarm hanno firmato un protocollo che consentirà la somministrazione delle dosi in sicurezza all’interno delle farmacie. Vaccino farmacia: i negozi adatti alla somministrazione del Vaccino anti-Covid I negozi che intendono dare la propria disponibilità devono essere adeguati alla vaccinazione. Il documento specifica che è necessaria la presenza di una “apposita area esterna” o interna, ma “separata dagli spazi destinati ... Leggi su urbanpost (Di giovedì 1 aprile 2021): tutte le regole per la somministrazione del siero anti-Covid. Il ministro della Salute Robertoha confermato lo scorso 29 marzo che anche le farmacie potranno effettuare le vaccinazioni., la Conferenza delle Regioni, Federfarma e Assofarm hannoto unche consentirà la somministrazione delle dosi in sicurezza all’interno delle farmacie.: iadatti alla somministrazione delanti-Covid Iche intendono dare la propria disponibilità devono essere adeguati alla vaccinazione. Il documento specifica che è necessaria la presenza di una “apposita area esterna” o interna, ma “separata dagli spazi destinati ...

