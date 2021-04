Questi disegni di cibo in 3D sono talmente realistici che viene voglia di mangiarli (Di giovedì 1 aprile 2021) Mele e cioccolato talmente verosimili che viene voglia di addentarli. Ma esistono solo sulla carta, frutto di una matita di talento. I disegni iperrealistici e in 3D di cibo sono un capolavoro di inganno per gli occhi e per la mente (e anche per lo stomaco). Nella gallery abbiamo raccolto quelli creati da un artista diciannovenne di Osaka, in Giappone, conosciuto con il nome di Shino. Sfogliatela per rendervi conto quanta fatica si faccia a distinguere le linee su carta dalla realtà. Shino non è, naturalmente, l’unico a cimentarsi con questa sfida. Un fuoriclasse del disegno realistico è italiano: si chiama Marcello Barenghi e il suo canale Youtube conta 2,6 milioni di follower, grazie ai video in cui crea oggetti e ricette partendo semplicemente da un foglio di ... Leggi su wired (Di giovedì 1 aprile 2021) Mele e cioccolatoverosimili chedi addentarli. Ma esistono solo sulla carta, frutto di una matita di talento. Iipere in 3D diun capolavoro di inganno per gli occhi e per la mente (e anche per lo stomaco). Nella gallery abbiamo raccolto quelli creati da un artista diciannovenne di Osaka, in Giappone, conosciuto con il nome di Shino. Sfogliatela per rendervi conto quanta fatica si faccia a distinguere le linee su carta dalla realtà. Shino non è, naturalmente, l’unico a cimentarsi con questa sfida. Un fuoriclasse del disegno realistico è italiano: si chiama Marcello Barenghi e il suo canale Youtube conta 2,6 milioni di follower, grazie ai video in cui crea oggetti e ricette partendo semplicemente da un foglio di ...

Advertising

DottInglese : RT @CommozioniA: 'Theo, per l'amor di Dio, mandami i colori senza indugio. La stagione dei frutteti in fiore è così breve e tu sai che ques… - chiara8780 : @tommaso_zorzi ke belli questi disegni ke ha pubblicato ALBA... #tzvip - laura56170516 : RT @CommozioniA: 'Theo, per l'amor di Dio, mandami i colori senza indugio. La stagione dei frutteti in fiore è così breve e tu sai che ques… - SILVERYW4VES : @fdefcnvs esatto ?? ti giuro questi giorni sto cercando di tirare fuori la collezione di fashion ma ho 20 disegni at… - giordi63 : RT @CommozioniA: 'Theo, per l'amor di Dio, mandami i colori senza indugio. La stagione dei frutteti in fiore è così breve e tu sai che ques… -

Ultime Notizie dalla rete : Questi disegni Migliori videogiochi italiani - Aprile 2021 Oltretutto la storia accattivante sarà accompagnata da degli ottimi disegni dai toni cupi, che ... Qualità italiana Questi sono i migliori videogiochi italiani che abbiamo scelto per far parte di questa ...

Le montagne fiammeggianti, dalla Cina all'Arizona Ce ne sono dappertutto ma questi che vi presentiamo hanno la particolarità di assomigliare ad ...così chiamate perché l'arenaria di infinite sfumature rosso arancio di cui sono composte forma disegni ...

Questi disegni di cibo in 3D sono talmente realistici che viene voglia di mangiarli Wired.it Sestri: concorso di disegno alla scoperta di Andersen “I fiori della piccola Ida” Per questa seconda edizione del concorso ... I bambini sicuramente sapranno cogliere ciò e molto altro, restituendoci con i disegni i loro mondi simultaneamente a quello di Ida”. I disegni potranno ...

Perché Elodie e Fedez parlano del disegno di legge contro l’omotransfobia Negli ultimi giorni si è discusso molto della decisione della Commissione Giustizia del Senato di rinviare l’esame del disegno di legge contro omotransfobia e misoginia, approvato dalla Camera lo scor ...

Oltretutto la storia accattivante sarà accompagnata da degli ottimidai toni cupi, che ... Qualità italianasono i migliori videogiochi italiani che abbiamo scelto per far parte di questa ...Ce ne sono dappertutto mache vi presentiamo hanno la particolarità di assomigliare ad ...così chiamate perché l'arenaria di infinite sfumature rosso arancio di cui sono composte forma...Per questa seconda edizione del concorso ... I bambini sicuramente sapranno cogliere ciò e molto altro, restituendoci con i disegni i loro mondi simultaneamente a quello di Ida”. I disegni potranno ...Negli ultimi giorni si è discusso molto della decisione della Commissione Giustizia del Senato di rinviare l’esame del disegno di legge contro omotransfobia e misoginia, approvato dalla Camera lo scor ...