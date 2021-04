Programmi TV di stasera, giovedì 1 aprile 2021. Guardiani contro naufraghi (Di giovedì 1 aprile 2021) Un Passo dal Cielo 6 - I Guardiani Rai1, ore 21.25: Un Passo dal Cielo 6 – I Guardiani Prima puntata La bambina magica: Una donna misteriosa, Dafne, viene ritrovata in fin di vita vicino a una vecchia miniera che sta per essere riaperta. E quando dai boschi compare una bambina, Francesco Neri e Vincenzo si vedono travolti da una vicenda molto più grande di loro che corre il rischio di distruggere la serenità della valle in cui vivono. Anche il ritorno tra i monti di Manuela, la sorella di Vincenzo, porta scompiglio e novità nella vita di Francesco. Rai2, ore 21.20: Anni 20 Servizi, reportage, storie, interviste ed inchieste sui temi di attualità politica, economica e sociale, del decennio appena cominciato a partire da fatti, storie, vicende e realtà dimenticate o nascoste. Conduce Francesca Parisella. Rai3, ore 21.20: Tutti i soldi del mondo Film ... Leggi su davidemaggio (Di giovedì 1 aprile 2021) Un Passo dal Cielo 6 - IRai1, ore 21.25: Un Passo dal Cielo 6 – IPrima puntata La bambina magica: Una donna misteriosa, Dafne, viene ritrovata in fin di vita vicino a una vecchia miniera che sta per essere riaperta. E quando dai boschi compare una bambina, Francesco Neri e Vincenzo si vedono travolti da una vicenda molto più grande di loro che corre il rischio di distruggere la serenità della valle in cui vivono. Anche il ritorno tra i monti di Manuela, la sorella di Vincenzo, porta scompiglio e novità nella vita di Francesco. Rai2, ore 21.20: Anni 20 Servizi, reportage, storie, interviste ed inchieste sui temi di attualità politica, economica e sociale, del decennio appena cominciato a partire da fatti, storie, vicende e realtà dimenticate o nascoste. Conduce Francesca Parisella. Rai3, ore 21.20: Tutti i soldi del mondo Film ...

