Pasqua in lockdown | il prefetto di Roma | Matteo Piantedosi | «Pic-nic vietati | niente bugie ai controlli» Saranno usati anche i droni

Advertising

NicolaPorro : I governi della paura ci costringono a passare la seconda #Pasqua in lockdown. E scopriamo che...???? - NicolaPorro : Guardate cosa ha detto il premier #Draghi in conferenza stampa. Ormai è inutile sperare in meno #lockdown da dopo P… - DSantanche : “L'ufficio studi di @Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza stima una perdita di fatturato pari ad almeno 228… - RaiStudio24 : Vi aspettiamo a #Studio24 alle 9:45 su @RaiNews con @peppeprovenzano, @massimo_russo, S. Abrignani, @ciriani_luca,… - DanieleMeloni80 : Questo 'da maggio si potrà tornare alla vita' mi ricorda il 'chiudiamoci ora per salvare il Natale', 'chiudiamoci o… -

Ultime Notizie dalla rete : Pasqua lockdown

Il Sole 24 ORE

Dalla mezzanotte anche Pula, nota località turistica del sud ovest della Sardegna, entra in a causa dell'impennata dei contagi nel territorio. Ora i Comuni sardi insono 13. Secondo le disposizioni della sindaca Carla Medau, che rimarranno in vigore sino al 16 aprile, è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dal territorio salvo che per ...L'ennesimoper cercare di limitare spostamenti e assembramenti durante le festività pasquali. Leggi anche ›e Pasquetta a casa. Niente pranzi al ristorante › Nuovo Dpcm, ...C’è chi è a bordo di un aereo diretto all’estero e chi si sposterà fuori Regione. Molti, invece, per le restrizioni anti-Covid, resteranno in ...Il senso vero della Pasqua, e di questa seconda Pasqua in lockdown, sta nella solidarietà, nella vicinanza di cuore e di affetto. Per questo è importante dimostrare vicinanza al ristorante appena nato ...