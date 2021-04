Origini Covid, Pechino non convince: chiesta seconda indagine OMS (Di giovedì 1 aprile 2021) Benché sia l’argomento all’ordine del giorno da più di anno, le Origini del SARS-CoV-2 sono ancora sconosciute. Il rapporto dell’OMS non serve infatti né a fare chiarezza né a mettere pace. Secondo gli esperti inviati in Cina per un’indagine di circa un mese, considerando anche 14 giorni di quarantena, avevano già escluso un incidente di laboratorio come origine del pandemia, ma ora il report conferma: “Al laboratorio non sono state individuate falle di sicurezza”. LEGGI ANCHE => “Dati mai visti finora”: giallo sull’origine del Covid, ispettori OMS nei laboratori di Wuhan Le accuse sulla trasparenza di Pechino: chiesta una seconda indagine Nonostante ciò, a dubitare della trasparenza di Pechino, soprattutto perché colleghi cinesi ... Leggi su periodicoitaliano (Di giovedì 1 aprile 2021) Benché sia l’argomento all’ordine del giorno da più di anno, ledel SARS-CoV-2 sono ancora sconosciute. Il rapporto dell’OMS non serve infatti né a fare chiarezza né a mettere pace. Secondo gli esperti inviati in Cina per un’di circa un mese, considerando anche 14 giorni di quarantena, avevano già escluso un incidente di laboratorio come origine del pandemia, ma ora il report conferma: “Al laboratorio non sono state individuate falle di sicurezza”. LEGGI ANCHE => “Dati mai visti finora”: giallo sull’origine del, ispettori OMS nei laboratori di Wuhan Le accuse sulla trasparenza diunaNonostante ciò, a dubitare della trasparenza di, soprattutto perché colleghi cinesi ...

