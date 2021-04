Nuovo DPCM Pasqua 2021: Draghi firma DPCM, Zona Rossa e Arancione fino al 30 aprile (Di giovedì 1 aprile 2021) Mentre la crescita dei contagi rimane sostanzialmente stabile, il governo ha approvato un Nuovo DPCM che entrerà in vigore il prossimo 7 aprile 2021 e che estende la Zona Arancione su tutta Italia fino alla fine di aprile. Il decreto dispone anche la riapertura delle scuole fino alla prima media anche in Zona Rossa e impedisce ai presidenti di regioni di richiuderle. Inoltre viene introdotto l’obbligo vaccinale per gli operatori sanitari e le altre figure che lavorano in ambito medico e ospedaliero e uno “scudo penale” per i vaccinatori, che però non ha del tutto soddisfatto le associazioni di categoria. Nuovo DPCM ... Leggi su pensionipertutti (Di giovedì 1 aprile 2021) Mentre la crescita dei contagi rimane sostanzialmente stabile, il governo ha approvato unche entrerà in vigore il prossimo 7e che estende lasu tutta Italiaalla fine di. Il decreto dispone anche la riapertura delle scuolealla prima media anche ine impedisce ai presidenti di regioni di richiuderle. Inoltre viene introdotto l’obbligo vaccinale per gli operatori sanitari e le altre figure che lavorano in ambito medico e ospedaliero e uno “scudo penale” per i vaccinatori, che però non ha del tutto soddisfatto le associazioni di categoria....

