Mercato auto, vendite in crescita a marzo rispetto al 2020 (Di giovedì 1 aprile 2021) Il Mercato delle auto di marzo è in crescita rispetto allo scorso anno. Il dato è fortemente condizionato dal lockdown. ROMA – I dati del Mercato auto di marzo sono in crescita rispetto allo scorso anno. Come riferito da La Repubblica, nel terzo mese dell’anno sono state immatricolate 169.684 auto (+497,2% in confronto al 2020). Si tratta di dai fortemente condizionati dalla pandemia e dal lockdown che ha praticamente azzerato le vendite. Buon andamento anche di Stellantis. Il gruppo nel mese di marzo 2021 ha immatricolato 68.222, con una crescita del 724,7% rispetto allo scorso anno. La quota è passata da 28,5% ... Leggi su newsmondo (Di giovedì 1 aprile 2021) Ildellediè inallo scorso anno. Il dato è fortemente condizionato dal lockdown. ROMA – I dati deldisono inallo scorso anno. Come riferito da La Repubblica, nel terzo mese dell’anno sono state immatricolate 169.684(+497,2% in confronto al). Si tratta di dai fortemente condizionati dalla pandemia e dal lockdown che ha praticamente azzerato le. Buon andamento anche di Stellantis. Il gruppo nel mese di2021 ha immatricolato 68.222, con unadel 724,7%allo scorso anno. La quota è passata da 28,5% ...

