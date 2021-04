Medici di base, vaccini col contagocce. Dal 20 aprile (forse) si parte con le somministrazioni anche in farmacia (Di giovedì 1 aprile 2021) Mentre nel Lazio procede la campagna vaccinale con un ritmo di circa 25mila somministrazioni al giorno (ieri 27.318), cominciano già a preoccupare eventuali ritardi nelle consegne del secondo trimestre. “Se nelle prossime 24 ore non arrivano i 122 mila vaccini di AstraZeneca previsti siamo costretti a sospendere le vaccinazioni”, tuona l’assessore alla Sanità, Alessio D’Amato, sottolineando che da qui a fine maggio sono già un milione le prenotazioni effettuate. Sulla carenza di vaccini arrivano critiche anche da parte dei Medici di famiglia. “Sono fermi al palo – lamenta il sindacato di categoria – ricevono dosi di vaccino con il contagocce, con un sistema di distribuzione caotico, spesso arbitrario, senza certezze”. Dal 20 aprile, però, si dovrebbe ... Leggi su italiasera (Di giovedì 1 aprile 2021) Mentre nel Lazio procede la campagna vaccinale con un ritmo di circa 25milaal giorno (ieri 27.318), cominciano già a preoccupare eventuali ritardi nelle consegne del secondo trimestre. “Se nelle prossime 24 ore non arrivano i 122 miladi AstraZeneca previsti siamo costretti a sospendere le vaccinazioni”, tuona l’assessore alla Sanità, Alessio D’Amato, sottolineando che da qui a fine maggio sono già un milione le prenotazioni effettuate. Sulla carenza diarrivano critichedadeidi famiglia. “Sono fermi al palo – lamenta il sindacato di categoria – ricevono dosi di vaccino con il, con un sistema di distribuzione caotico, spesso arbitrario, senza certezze”. Dal 20, però, si dovrebbe ...

