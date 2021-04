LOL: Chi ride è fuori, parla Elio: “È stato come nelle gare di ballo in cui vince chi resta in piedi” (Di giovedì 1 aprile 2021) La nostra video intervista a Elio, Frank Matano, Mara Maionchi e Angelo Pintus, concorrenti e conduttrice di LOL: Chi ride è fuori, il comedy show di Prime Video in catalogo dal 1 aprile. È la data giusta il 1 aprile per una novità come LOL: Chi ride è fuori, comedy show di Prime Video in catalogo dal 1 aprile per i primi quattro dei suoi sei episodi totali. Un format vivace e originale che conferma l'intenzione della piattaforma streaming di casa Amazon di voler puntare anche su un intrattenimento generalista, oltre a film e serie TV, dopo il buon riscontro ricevuto lo scorso anno anche da Celebrity Hunted. L'idea è semplice, ma efficace: dieci comici riuniti per un tempo determinato di sei ore in un unico luogo con il divieto assoluto di ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 1 aprile 2021) La nostra video intervista a, Frank Matano, Mara Maionchi e Angelo Pintus, concorrenti e conduttrice di LOL: Chi, ildy show di Prime Video in catalogo dal 1 aprile. È la data giusta il 1 aprile per una novitàLOL: Chidy show di Prime Video in catalogo dal 1 aprile per i primi quattro dei suoi sei episodi totali. Un format vivace e originale che conferma l'intenzione della piattaforma streaming di casa Amazon di voler puntare anche su un intrattenimento generalista, oltre a film e serie TV, dopo il buon riscontro ricevuto lo scorso anno anche da Celebrity Hunted. L'idea è semplice, ma efficace: dieci comici riuniti per un tempo determinato di sei ore in un unico luogo con il divieto assoluto di ...

Advertising

mannekweenboi : Gli ingressi in “LOL - chi ride è fuori” molto in stile Drag Race ADORO - fed_lol : @psychogiu Direi proprio di no, chi se ne frega??? - cheTVfa : #LOLChiRideEFuori, in esclusiva su Amazon Prime Video il nuovo folle show dove vince chi resta serio - Luis23179693 : @sylveon_lol Chi uwu - PrimeVideoIT : @Sofia_Federica_ @CiroPriello Bravo!!!?? Hai già visto LOL: Chi ride è fuori? -