Inter | De Vrij negativo al Covid | tra i positivi resta solo D’Ambrosio

(Di giovedì 1 aprile 2021) Benedetta fu la pausa per le Nazionali. Durante questi giorni di stop forzato per le Qualificazioni ai Mondiali di Qatar 2022 Antonio Conte sta recuperando uno dopo l’altro i giocatori che erano risultatialnelle scorse settimane, costringendo la Asl di Milano a disporre il rinvio del match di Serie A con il Sassuolo. L’ultimo a negativizzarsi in casaè stato Stefan de, che dunque tornerà presto a disposizione. Negli scorsi giorni erano già guariti il capitano, Samir Handanovic, e Matias Vecino. Nella lista deia questo punto ilDanilo. Ma Conte può già sorridere, il ritorno in campo nel prossimo weekend sarà un po’ più semplice dopo i recuperi di questi giorni. SportFace.