In Veneto 1 633 nuovi casi e 28 vittime Zaia | «Meglio un’ora in coda per il vaccino che una vita sottoterra»

(Di giovedì 1 aprile 2021) Diminuisce il numero deidi Coronavirus in. Nell’arco delle ultime 24 ore nella Regione si sono registrati +1.633(ieri 2.317) e 28(ieri 35). Sale così a quota 384.471 il numero deitotali segnalati inda inizio emergenza, mentre il totale dei decessi si attesta a quota 10.653. Il dato deipositivi arriva a fronte di 42.612test elaborati (sia rapidi, sia molecolari), con un’incidenza del 3,83%. Il numero degli attualmente positivi è invece pari a 38.618 persone, di cui 2.242 ospedalizzate. Di queste, 1.994 sono ricoverate in area non critica (+2, ieri erano 1.942), mentre i ricoverati in terapia intensiva diminuiscono di 1 unità rispetto a ieri, per un ...