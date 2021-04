Il pallone racconta – Un’Italia da record, Mancini come Lippi (Di giovedì 1 aprile 2021) Per la rubrica “Il pallone racconta” l’editorialista Italpress, Franco Zuccalà, commenta il successo degli azzurri a Vilnius contro la Lituania: 25esimo risultato utile di fila per la Nazionale sotto la guida di Mancini, eguagliata la striscia ottenuta da Lippi fra il 2004 e il 2006. glb/red su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 1 aprile 2021) Per la rubrica “Il” l’editorialista Italpress, Franco Zuccalà, commenta il successo degli azzurri a Vilnius contro la Lituania: 25esimo risultato utile di fila per la Nazionale sotto la guida di, eguagliata la striscia ottenuta dafra il 2004 e il 2006. glb/red su Il Corriere della Città.

Ultime Notizie dalla rete : pallone racconta 1 aprile 1950 - Nasce a Riccione Paolo Conti, il 'portiere per caso' In un'intervista pubblicata su Storie di calcio , racconta di se: "I miei volevano che mi ... ma mi resta la curiosità di sapere che cosa avrei fatto senza il pallone, che tipo d'uomo sarei stato, ...

Tg Sport ore 17.30 - 31/3/2021 In questa edizione del telegiornale: - ITALIA, PELLEGRINI IN DUBBIO PER LA GARA CON LA LITUANIA - NAPOLI, IL PIANO CHAMPIONS DI GATTUSO - JUVENTUS, DEMIRAL POSITIVO AL COVID - IL PALLONE RACCONTA... ITALIA A VILNIUS PER IL TRIS Sponsor

Il pallone racconta - Un'Italia da record, Mancini come Lippi Agenzia di stampa Italpress Italpress Serie A 2021/2022: svelato il nuovo pallone invernale Il pallone sarà messo in vendita nel prossimo autunno e avrà ... Ricci L’imprevisto di La La Land ha messo a dura prova il regista Marzo 31, 2021 Il racconto del regista di La La Land ed, alla fine, ...

Galliani, il Covid e le lacrime su Bogarelli: "Piango l’amico Marco" Non parla di pallone anche se scalpita per tornare a vedere il suo Monza ... Di calcio (e della flessione del suo Monza) sa poco o nulla anche perché chi gli è stato vicino racconta che medici e ...

