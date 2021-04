I peni umani si stanno restringendo a causa dell'inquinamento: lo studio (Di giovedì 1 aprile 2021) Ce lo segnala anche Greta Thunberg, particolarmente sensibile all'argomento: i peni umani si stanno restringendo ed i genitali si stanno malformando a causa dell'inquinamento globale. See you all at the next climate strike:) https://t.co/4zgekg5gd0— Greta Thunberg (@GretaThunberg) March 25, 2021 La dott.ssa Shanna Swan, professoressa in Environmental Medicine and Public Health alla Icahn School of Medicine di Mount Sinai, New York City, scrive che l'umanità sta affrontando una "crisi esistenziale globale". Le sostanze chimiche presenti nel nostro ambiente, associate alle pratiche di vita malsane del nostro mondo moderno, stanno sconvolgendo il nostro equilibrio ormonale, causando vari gradi di ... Leggi su sicksadworld (Di giovedì 1 aprile 2021) Ce lo segnala anche Greta Thunberg, particolarmente sensibile all'argomento: isied i genitali simalformando aglobale. See you all at the next climate strike:) https://t.co/4zgekg5gd0— Greta Thunberg (@GretaThunberg) March 25, 2021 La dott.ssa Shanna Swan, professoressa in Environmental Medicine and Public Health alla Icahn School of Medicine di Mount Sinai, New York City, scrive che l'tà sta affrontando una "crisi esistenziale globale". Le sostanze chimiche presenti nel nostro ambiente, associate alle pratiche di vita malsane del nostro mondo moderno,sconvolgendo il nostro equilibrio ormonale,ndo vari gradi di ...

Ultime Notizie dalla rete : peni umani Inquinamento sta riducendo le dimensioni del pene, così come il numero di spermatozoi: lo dice uno studio L' inquinamento sembra stia riducendo le dimensioni dei peni , oltre a ridurre il numero di spermatozoi e la fertilità nelle donne . E' quanto sostiene Shanna H. Swan, epidemiologa ambientale e riproduttiva, che ha spiegato i preoccupanti risultati nel suo ...

I peni umani si stanno restringendo a causa dell'inquinamento 'Le sostanze chimiche presenti nel nostro ambiente, associate alle pratiche di vita malsane del nostro mondo moderno, stanno sconvolgendo il nostro equilibrio ormonale, causando vari gradi di caos ...

