Giallo Denise | attesa la compatibilità del gruppo sanguigno Dopo test Dna su giovane russa che le somiglia

Advertising

MariaGr34264978 : @teddybeatlesday Vi soffermate tutti alla foto con il giubbino giallo ma guardate questa qui è davvero molto somigl… - hashtag24news1 : A quasi 17 anni dal giallo sulla scomparsa di Denise Pipitone, potrebbe arrivare la svolta. C'è molta attesa, anche… - sardanews : Denise Pipitone, il giallo della ragazza rapita in Russia. E’ davvero lei? La mamma è pronta a partire - SmorfiaDigitale : Ragazza alla tv russa: svolta nel giallo Denise Pipitone - Storie italiane 31/03... - Mosange : RT @CiaoKarol: Denise Pipitone è viva? ‘Io rapita da bambina, sto cercando mia mamma..’: Si riaccende il giallo di Denise Pipitone; è in Ru… -

Ultime Notizie dalla rete : Giallo Denise

Quandoè stata rapita aveva 4 anni. Olesya, che ha una forte somiglianza con Piera Maggio , ha raccontato che aveva circa 5 anni quando è stata ritrovata, tolta a una nomade e collocata in un ...ILDIA quasi 17 anni dalla scomparsa della bambina, svanita nel nulla il 1° settembre 2004, si aggiunge un nuovo capitolo alpotrebbe infatti essere ancora viva e ...Denise Pipitone, per la quale si riaccendono le speranze dopo una segnalazione in arrivo dalla Russia, è sicuramente il caso più noto, almeno attualmente. Ma sono tantissimi i casi di bambini scompars ...Nè Piera Maggio nè l’avvocato Frazzitta si recheranno per ora in Russia, aspettando prima l’esito del test del Dna (Stretto web) Denise Pipitone, ora solo il Dna può chiarire il giallo. Lo chiede la ...