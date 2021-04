Denise Pipitone, spunta il nome di Behgjet Pacolli: chi è e cosa c'entra l'ex di Anna Oxa (Di giovedì 1 aprile 2021) Sul caso della piccola Denise Pipitone spunta un nuovo nome, quello di Behgjet Pacolli. Pacolli è un esperto di rapimenti internazionali, imprenditore di origine kosovara ed ex compagno di Anna Oxa. ... Leggi su leggo (Di giovedì 1 aprile 2021) Sul caso della piccolaun nuovo, quello diè un esperto di rapimenti internazionali, imprenditore di origine kosovara ed ex compagno diOxa. ...

Advertising

StefanoGuerrera : Roba che se Chi l’ha visto sta cavalcando ‘sta storia di Denise Pipitone solo per fare boom di ascolti io giuro far… - fanpage : La somiglianza tra la giovane e la mamma di Denise Pipitone è piuttosto evidente. L'avvocato della famiglia vola in… - MediasetTgcom24 : Denise Pipitone è viva e in Russia? Una ragazza cerca la madre in tv: 'Sono stata rapita da bambina'… - ladywhiteblue : Scusate ma, perché il padre di Denise Pipitone si chiama Piero Pulizzi? Non dovrebbe chiamarsi Piero Pipitone? La b… - PorcodelMolente : La somiglianza tra la madre di Denise Pipitone e una ragazza in Russia riapre il caso -