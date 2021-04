D’Amato: siamo preoccupati, AstraZeneca arriva sabato (Di giovedì 1 aprile 2021) Roma – “L’arrivo delle dosi del vaccino AstraZeneca non avverra’ domani ma sabato e questo mi preoccupa un po’”. Lo ha detto l’assessore alla sanita’ della regione Lazio, Alessio D’Amato, intervenuto ai microfoni di ‘Un giorno da pecora’, contenitore di Rai Radio1. “Non dipende dal generale Figliuolo ma dalle case farmaceutiche” – ha sottolineato D’Amato. Leggi su romadailynews (Di giovedì 1 aprile 2021) Roma – “L’arrivo delle dosi del vaccinonon avverra’ domani mae questo mi preoccupa un po’”. Lo ha detto l’assessore alla sanita’ della regione Lazio, Alessio, intervenuto ai microfoni di ‘Un giorno da pecora’, contenitore di Rai Radio1. “Non dipende dal generale Figliuolo ma dalle case farmaceutiche” – ha sottolineato

cdghietta : RT @Keynesblog: 'Se nelle prossime 24 ore non arrivano i 122 mila vaccini di Astrazeneca previsti siamo costretti nostro malgrado a sospend… - Segnale_Orario : RT @Keynesblog: 'Se nelle prossime 24 ore non arrivano i 122 mila vaccini di Astrazeneca previsti siamo costretti nostro malgrado a sospend… - dylettama : RT @Keynesblog: 'Se nelle prossime 24 ore non arrivano i 122 mila vaccini di Astrazeneca previsti siamo costretti nostro malgrado a sospend… - Keynesblog : 'Se nelle prossime 24 ore non arrivano i 122 mila vaccini di Astrazeneca previsti siamo costretti nostro malgrado a… - Activnews24 : 'Se nelle prossime 24 ore non arrivano i 122mila vaccini #AstraZeneca previsti siamo costretti nostro malgrado a so… -

Ultime Notizie dalla rete : D’Amato siamo Camilla Mendini: «Anche scegliere con consapevolezza cosa indossare fa la differenza per l’ambiente» Corriere della Sera