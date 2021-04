**Copasir: Letta, ‘secondo regole spetta a opposizione, l’ho detto a Meloni’** (Di giovedì 1 aprile 2021) Roma, 1 apr. (Adnkronos) – “Nella legge c’è scritto che il Copasir in Parlamento è presieduto da un membro dell’opposizione. Oggi è presieduto dalla Lega. Io dico che le regole di garanzie vanno applicate, per cui alla Meloni ho detto che il Pd assumerà un’iniziativa nei confronto dei presidenti delle Camere” affinchè “le regole siano rispettate”. Lo dice il segretario del Pd, Enrico Letta, a Porta a Porta. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di giovedì 1 aprile 2021) Roma, 1 apr. (Adnkronos) – “Nella legge c’è scritto che il Copasir in Parlamento è presieduto da un membro dell’. Oggi è presieduto dalla Lega. Io dico che ledi garanzie vanno applicate, per cui alla Meloni hoche il Pd assumerà un’iniziativa nei confronto dei presidenti delle Camere” affinchè “lesiano rite”. Lo dice il segretario del Pd, Enrico, a Porta a Porta. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

TV7Benevento : **Copasir: Letta, 'secondo regole spetta a opposizione, l'ho detto a Meloni'**... - zazagab2 : Bravo #letta bel colpo come dividere il centrodestra #Meloni & #Salvini - LBasemi : RT @anna11824: L'ho detto prima: la Meloni non la riconosco più! Si allea con Letta per il Copasir, fa finta opposizione e i Rokfeller le p… - anna11824 : L'ho detto prima: la Meloni non la riconosco più! Si allea con Letta per il Copasir, fa finta opposizione e i Rokfe… - anna11824 : Ma pensate a dare ossigeno e vita agli Italiani e non ai giochi di potere! Che delusione anche la Meloni! Tutti a… -