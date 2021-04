Atalanta, Gasperini e il futuro a Bergamo Percassi: «Nerazzurro a vita» (Di giovedì 1 aprile 2021) Rallegriamoci: niente telenovela la prossima estate sulla permanenza di Gian Piero Gasperini alla guida dell’Atalanta. Del resto Antonio Percassi va ripetendo «Gasp a vita a Bergamo» e lo stesso mister piemontese sta lanciando a più riprese messaggi di amore eterno. Leggi su ecodibergamo (Di giovedì 1 aprile 2021) Rallegriamoci: niente telenovela la prossima estate sulla permanenza di Gian Pieroalla guida dell’. Del resto Antoniova ripetendo «Gasp a» e lo stesso mister piemontese sta lanciando a più riprese messaggi di amore eterno.

Advertising

FIGC : È Gian Piero #Gasperini il miglior #allenatore della scorsa stagione di @SerieA! Il tecnico dell'@Atalanta_BC ha ri… - Atalanta_BC : Gian Piero #Gasperini vince la #PanchinaDOro per il secondo anno consecutivo! ?? Complimenti Mister!! ?? Gian Piero… - tuttoatalanta : Gasperini pensa già all'Atalanta del futuro. Il primo obiettivo è la qualificazione in Champions… - solo_minchiate : @CB_Ignoranza Com'era chiatto #Zapata La cura di #Bangsbo ha funzionato. È lui che ha trasformato l'#Atalanta, non #Gasperini - Fantacalcio : Atalanta, Zapata: 'Premier? Grato a Gasperini ma in futuro mai dire mai' -