Aprile è mese delle Stem, i libri per orientare bambine (e bambini) agli studi scientifici (Di giovedì 1 aprile 2021) Aprile è il mese delle Stem, ovvero Science, Technology, Engineering e Mathematics. Anche perché, ormai giunta alla sua quinta edizione, c'è #StemintheCity, che propone un ricchissimo programma virtuale di incontri ed eventi per chiunque sia appassionato di discipline scientifico-tecnologiche. Organizzato dal Comune di Milano, ma da due anni accessibile a tutti grazie alle moltissime iniziative digitali, oggi pone l'accento sulla sostenibilità e continua a favorire la diversità e inclusione in ambito Stem. Molte delle attività sono quindi mirate a ridurre il gender gap e a incentivare l'interesse di bambine e ragazze verso lezioni di coding, robotica, ingegneria e affini. Gli stimoli all'inclusione e alla partecipazione sono necessari: secondo uno ...

