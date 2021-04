Andrea Cerioli fa cadere il pentolone con il riso e rischia di spegnere il fuoco – VIDEO

(Di giovedì 1 aprile 2021) L’incidente dia L’Isola dei famosi Piccolo incidente che ha fattore grosso tutto il gruppo oggi nel daytime de L’Isola dei famosi andato in onda nel pomeriggio di Canale 5 dopo il daytime di Amici. Infatti è stato deciso di cuocere ilper cena e Gilles Rocca ha dato istruzioni ad L'articolo proviene da Novella 2000.

... Gaia Zorzi, sorella di Tommaso, Martina Hamdy, ex concorrente del GF Vip 3 e conduttrice di Meteo.it, e Arianna Cirrincione, ex corteggiatrice di Uomini e Donne e fidanzata di, ...... Beppe Braida, Brando Giorgi, Daniela Martani, Drusilla Gucci Ludolf, Elisa Isoardi, Francesca Lodo, Gilles Rocca, Paul Gascoigne, Roberto Ciufoli, Valentina Persia, Miryea Stabile e. ...Incidente a L'Isola dei famosi 2021 per Andrea Cerioli che ha fatto cadere il pentolone del riso rischiando di spegnere il fuoco.Nuovo appuntamento questa sera, giovedì 1 aprile , con l' Isola dei famosi . Ecco le anticipazioni della sesta puntata del reality di ...