Ancora 501 decessi, anche se calano ricoveri e terapie intensive. Vaccinazioni in aumento, poche scorte di dosi (Di giovedì 1 aprile 2021) Dal ministero della Salute continuano ad arrivare dati poco confortanti sull'andamento dell'epidemia di coronavirus in Italia. Oggi i nuovi contagi sono stati 22.673, numero inferiore rispetto ai ... Leggi su tg.la7 (Di giovedì 1 aprile 2021) Dal ministero della Salute continuano ad arrivare dati poco confortanti sull'andamento dell'epidemia di coronavirus in Italia. Oggi i nuovi contagi sono stati 22.673, numero inferiore rispetto ai ...

Advertising

fattoquotidiano : IERI ANCORA 501 MORTI Speranza linciato da Salvini&C. Draghi non parla - mariopaps : Oggi si titola meno morti per Covid. Poi andiamo a vedere ed è vero da un giorno all'altro: 376 contro i 481 del gi… - marcia2109 : @mgmaglie Scusate state attacando una persona che fa denunce 'feroci'? 501 morti non sono uno scherzo, persone in… - 501_tot : RT @P_M_1960: #Brescia Una bottiglia incendiaria è stata lanciata all'alba contro il centro vaccinale di via Morelli a Brescia. Non si regi… - SpaceCowboy21 : RT @RoccoTodero: 501 morti!! Che dite? È colpa sicuro dei ristoranti, delle palestre, delle scuole, della vita notturna, giusto? Tutte atti… -