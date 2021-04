Ancelotti: “In Premier gli arbitri commettono meno errori perché subiscono meno pressione. All’Europeo punto sull’Italia” (Di giovedì 1 aprile 2021) E’ un Carlo Ancelotti a 360° quello che si è concesso in una intervista a The Atletic. Questi i pensieri dell’attuale tecnico dell’Everton, che comincia con la sua predizione sui prossimi Europei: “Scommetterei sull’Italia. Ma davvero! Hanno giocato molto bene nelle qualificazioni”. Sulla Superlega, un progetto che non lo convince: “È chiaro che se le competizioni nazionali perdono di interesse e intrattenimento, allora il concetto di una Superlega attrae più potere. Ma per me non si può fare. Abbiamo la Champions League che mette già i migliori di fronte ai migliori, ma il futuro del calcio deve dare più valore alle competizioni nazionali. Il calendario è già molto difficile per com’è. I giocatori non riposano mai”. Sugli arbitri inglesi e le differenze con l’Italia: “Gli arbitri qui sono molto migliori che in altre ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 1 aprile 2021) E’ un Carloa 360° quello che si è concesso in una intervista a The Atletic. Questi i pensieri dell’attuale tecnico dell’Everton, che comincia con la sua predizione sui prossimi Europei: “Scommetterei. Ma davvero! Hanno giocato molto bene nelle qualificazioni”. Sulla Superlega, un progetto che non lo convince: “È chiaro che se le competizioni nazionali perdono di interesse e intrattenimento, allora il concetto di una Superlega attrae più potere. Ma per me non si può fare. Abbiamo la Champions League che mette già i migliori di fronte ai migliori, ma il futuro del calcio deve dare più valore alle competizioni nazionali. Il calendario è già molto difficile per com’è. I giocatori non riposano mai”. Sugliinglesi e le differenze con l’Italia: “Gliqui sono molto migliori che in altre ...

Advertising

UgoBaroni : RT @ETGazzetta: #Ancelotti batte #Klopp: è il tecnico più amato in Premier League. Mourinho invece... - Gazzetta_it : RT @ETGazzetta: #Ancelotti batte #Klopp: è il tecnico più amato in Premier League. Mourinho invece... - ToffeesForum : EVERTON V CRYSTAL PALACE | CARLO ANCELOTTI'S PREMIER LEAGUE CONFERENCE LIVE! - GianniVaretto : RT @ETGazzetta: #Ancelotti batte #Klopp: è il tecnico più amato in Premier League. Mourinho invece... - serieAnews_com : Carlo #Ancelotti trionfa in Inghilterra ?????????????????????????????????????????? -