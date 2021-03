Un audit esterno conferma che Tether USDT è completamente supportato da riserve valutarie

Leggi su coinlist.me

(Di mercoledì 31 marzo 2021) Uncondotto suhato che il suo stablecoinsostenuto dafiatè uno dei progetti legati al mondo delle criptovalute tra i più controversi degli ultimi anni. Lo stablecoin è stato accusato di aver gonfiato artificialmente il mercato delle criptovalute durante il ciclo toro del 2017. Alcuni hanno affermato che lecoin della società non eranosostenute daequivalenti in valuta fiat. Unalla società ha ora rivelato che lo stablecoin èda. In un post sul blog pubblicato ieri, ...