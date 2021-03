Rocca di Papa, ciclista precipita in un dirupo: salvato dai vigili del fuoco (Di mercoledì 31 marzo 2021) Nel pomeriggio di oggi, intorno alle 17, la Sala Operativa del Comando dei vigili del fuoco di Roma ha inviato la Squadra 32/A del distaccamento di Nemi ed il Nucleo SAF per un soccorso a persona presso il Comune di Rocca di Papa. ciclista precipita in un dirupo Durante una escursione un ciclista di circa 35 anni, mentre percorreva la Via Sacra in Località Monte Cavo, ha perso l’equilibrio cadendo in un dirupo. I vigili del fuoco, data l’impraticabilità degli automezzi nel percorrere la strada sterrata, hanno dovuto camminare per circa 300 metri per raggiungere e mettere in sicurezza il 35enne ferito. l ragazzo è poi stato trasportato in barella e consegnato alle cure dei sanitari del 118. su Il ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 31 marzo 2021) Nel pomeriggio di oggi, intorno alle 17, la Sala Operativa del Comando deideldi Roma ha inviato la Squadra 32/A del distaccamento di Nemi ed il Nucleo SAF per un soccorso a persona presso il Comune didiin unDurante una escursione undi circa 35 anni, mentre percorreva la Via Sacra in Località Monte Cavo, ha perso l’equilibrio cadendo in un. Idel, data l’impraticabilità degli automezzi nel percorrere la strada sterrata, hanno dovuto camminare per circa 300 metri per raggiungere e mettere in sicurezza il 35enne ferito. l ragazzo è poi stato trasportato in barella e consegnato alle cure dei sanitari del 118. su Il ...

Advertising

ilmamilio : Rocca di Papa | Ciclista in escursione perde equilibrio lungo Via Sacra e cade in un costone: intervento Vigili del… - CorriereCitta : Rocca di Papa, ciclista precipita in un dirupo: salvato dai vigili del fuoco - VAIstradeanas : 18:47 #SS7 Traffico da Ariccia/Innesto Ss218 Via Rocca Di Papa a Albano Laziale/Innesto Ss216 Maremmana III.Velocità:10Km/h - VAIstradeanas : 18:41 #SS7 Traffico da Via Nemorense a Ariccia/Innesto Ss218 Via Rocca Di Papa.Velocità:10Km/h - VAIstradeanas : 18:08 #SS7 Traffico da Albano Laziale/Innesto Ss216 Maremmana III a Ariccia/Innesto Ss218 Via Rocca Di Papa.Velocità:10Km/h -

Ultime Notizie dalla rete : Rocca Papa Cinema: un docufilm sulla storia di Don Pino Puglisi ...parroco di Brancaccio ucciso dalla mafia il 15 settembre 1993 e beatificato vent'anni dopo da Papa ... dalla Godrano degli anni '70 con il Bosco della Ficuzza, la Rocca Busambra e il Gorgo del Drago, al ...

I servi di Santa Maria e la chiesa rinascimentale dell'Olivo a Toscanella Il cardinale Alessandro Farnese iuniore, Legato pontificio di Viterbo , nipote del papa Paolo III ... Ancora oggi nella piazza già della Rocca, ora intitolata alla Professoressa Maria Moretti Vignoli, ...

L'appello di Meteo e Territorio Rocca di Papa: "Bonifichiamo Pentima Stalla" Castelli Notizie A Rocca di Papa in zona Monte Cavo A Rocca di Papa alle ore 17 circa la Sala Operativa del Comando di Roma ha inviato la squadra dei Vigili del Fuoco 32/A del distaccamento di Nemi e il Nucleo Soccorso Alpino per un soccorso a persona ...

Rocca di Papa | Ciclista in escursione perde equilibrio lungo Via Sacra e cade in un costone: intervento Vigili del Fuoco Alle ore 17,00 circa di oggi la Sala Operativa del Comando di Roma inviava la Squadra dei Vigili del Fuoco 32/A del distaccamento di Nemi ed il Nucleo Soccorso Alpino per un Soccorso a persona presso ...

...parroco di Brancaccio ucciso dalla mafia il 15 settembre 1993 e beatificato vent'anni dopo da... dalla Godrano degli anni '70 con il Bosco della Ficuzza, laBusambra e il Gorgo del Drago, al ...Il cardinale Alessandro Farnese iuniore, Legato pontificio di Viterbo , nipote delPaolo III ... Ancora oggi nella piazza già della, ora intitolata alla Professoressa Maria Moretti Vignoli, ...A Rocca di Papa alle ore 17 circa la Sala Operativa del Comando di Roma ha inviato la squadra dei Vigili del Fuoco 32/A del distaccamento di Nemi e il Nucleo Soccorso Alpino per un soccorso a persona ...Alle ore 17,00 circa di oggi la Sala Operativa del Comando di Roma inviava la Squadra dei Vigili del Fuoco 32/A del distaccamento di Nemi ed il Nucleo Soccorso Alpino per un Soccorso a persona presso ...