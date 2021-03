“Non posso andare nel comune vicino, ma posso andare alle Canarie”, il paradosso della Pasqua in gabbia (Di mercoledì 31 marzo 2021) L’Italia doppiamente beffata. “Non mi posso muovere dal mio comune, ma posso tranquillamente andare alle Canarie”, spiega Bernabò Bocca, presidente di Federalberghi, ricordando che mentre nel resto dell’Europa alcuni Stati stanno iniziando e hanno già iniziato ad accogliere flussi di turisti, in Italia l’85% degli alberghi resta ancora chiuso. Sta facendo molto discutere la notizia riferita con una nota dal Ministero dell’interno con la quale viene chiarito il paradosso: è possibile attraversare i confini tra le regioni per andare in aeroporto, prendere l’aereo e recarsi all’estero, ma dentro l’Italia non è possibile spostarsi tra le Regioni per motivazioni che non siano di ... Leggi su ilparagone (Di mercoledì 31 marzo 2021) L’Italia doppiamente beffata. “Non mimuovere dal mio, matranquillamente”, spiega Bernabò Bocca, presidente di Federalberghi, ricordando che mentre nel resto dell’Europa alcuni Stati stanno iniziando e hanno già iniziato ad accogliere flussi di turisti, in Italia l’85% degli alberghi resta ancora chiuso. Sta facendo molto discutere la notizia riferita con una nota dal Ministero dell’interno con la quale viene chiarito il: è possibile attraversare i confini tra le regioni perin aeroporto, prendere l’aereo e recarsi all’estero, ma dentro l’Italia non è possibile spostarsi tra le Regioni per motivazioni che non siano di ...

