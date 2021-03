Lindsey Vonn contro il body shaming | «Giudicatemi pure se volete | ma io sono orgogliosa di me stessa»

Ultime Notizie dalla rete : Lindsey Vonn

Corriere dello Sport.it

è un'atleta abituata a prendersi cura di sé ed è solita condividere sui social le sue sessioni di allenamento, tempo che impiega in questo modo per stare bene, non per corrispondere a ...In bikini giallo durante un viaggio in Messico,mostra le sue curve perfette e scrive: 'Potete giudicarmi se volete. Ma ho lavorato sodo in palestra e mi sono presa cura di me ... quindi posterò alcune foto in bikini perché sono ...L’ex sciatrice statunitense Lindsey Vonn alcuni mesi fa era finita nel mirino degli haters, vittima di body shaming dopo aver pubblicato alcune ...In bikini giallo durante un viaggio in Messico, Lindsey Vonn mostra le sue curve perfette e scrive: "Potete giudicarmi se volete. Ma ho lavorato sodo in palestra e mi sono presa cura di me ... quindi ...