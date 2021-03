Isola dei Famosi 2021, Akash Kumar contro Andrea Zelletta: “Sono più bello di lui” (Di mercoledì 31 marzo 2021) In questi giorni Akash Kumar è finito nuovamente al centro della polemica. Questa volta Sono le sue dichiarazioni Sono contro Andrea Zelletta, ex concorrente e finalista del Grande Fratello Vip. Il modello, infatti, si è lasciato andare a delle espressioni molto forti, etichettando il giovane pugliese con l’appellativo comodino. Ma non solo, Akash si è ritenuto molto più bello di lui e con molta più esperienza nel mondo della moda avendo sfilato anche per grandi marchi. Isola dei Famosi 2021: Akash contro Andrea Zelletta Nonostante sia uscito dall’Isola dei Famosi dopo appena pochi ... Leggi su anticipazionitv (Di mercoledì 31 marzo 2021) In questi giorniè finito nuovamente al centro della polemica. Questa voltale sue dichiarazioni, ex concorrente e finalista del Grande Fratello Vip. Il modello, infatti, si è lasciato andare a delle espressioni molto forti, etichettando il giovane pugliese con l’appellativo comodino. Ma non solo,si è ritenuto molto piùdi lui e con molta più esperienza nel mondo della moda avendo sfilato anche per grandi marchi.deiNonostante sia uscito dall’deidopo appena pochi ...

Advertising

IsolaDeiFamosi : Benvenuto Andrea Cerioli! Nuovo concorrente ufficiale dell'Isola dei Famosi con il team dei Buriños! #Isola ?? - Corriere : Eolie, lo spettacolo dei delfini attorno all’isola di Filicudi Video - QuiMediaset_it : In prima serata su #Canale5 nuovo appuntamento con l'@IsolaDeiFamosi. A commentare la puntata, con la padrona di ca… - webbohit : Awed scoppia in lacrime all’Isola, gli amici Dose e Preziosi lo difendono: 'Per lui insulti gratuiti, minacce e ges… - infoitcultura : Isola dei Famosi, Tommaso Zorzi conquista Maurizio Costanzo: la proposta inaspettata -