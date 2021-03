Indipendentismo Catalano maggioritario, ma diviso (Di mercoledì 31 marzo 2021) In controtendenza rispetto alle difficoltà che i sovranisti hanno incontrato nella stagione mondiale dell’epidemia dove ha prevalso un sentimento e un’azione multilaterale, il voto della Catalogna di febbraio ha assegnato nuovamente agli indipendentisti una larga maggioranza parlamentare nonostante il calo di voti elettorali. Da oltre un mese le formazioni che propugnano la separazione dalla Spagna sono di fronte a un’impasse di carattere politico e strategico che rischia di condurre lo Stato Catalano nuovamente alle elezioni. La formazione di sinistra repubblicana, divenuta il primo partito della Catalogna dopo il largo dominio della formazione centrista e nazionalista erede di Convergencia e Unió il partito di Pujol il padre-padrone della Regione, ha espresso la candidatura di Pere Aragones, un giovane dirigente cresciuto all’ombra di Oriol Junqueras ma non é ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 31 marzo 2021) In controtendenza rispetto alle difficoltà che i sovranisti hanno incontrato nella stagione mondiale dell’epidemia dove ha prevalso un sentimento e un’azione multilaterale, il voto della Catalogna di febbraio ha assegnato nuovamente agli indipendentisti una larga maggioranza parlamentare nonostante il calo di voti elettorali. Da oltre un mese le formazioni che propugnano la separazione dalla Spagna sono di fronte a un’impasse di carattere politico e strategico che rischia di condurre lo Statonuovamente alle elezioni. La formazione di sinistra repubblicana, divenuta il primo partito della Catalogna dopo il largo dominio della formazione centrista e nazionalista erede di Convergencia e Unió il partito di Pujol il padre-padrone della Regione, ha espresso la candidatura di Pere Aragones, un giovane dirigente cresciuto all’ombra di Oriol Junqueras ma non é ...

