In manette per minacce a ditta pompe funebri, il tribunale li assolve e invia atti in Procura (Di mercoledì 31 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiIl tribunale di Santa Maria Capua Vetere (Caserta) ha assolto e posto in libertà dopo quasi dieci mesi il 45enne Pietro Cirella e il 59enne Eugenio Galluccio – il primo ristretto ai domiciliari, il secondo in carcere – che erano imputati per tentata estorsione e, solo Cirella, per illecita concorrenza con minaccia o violenza; per entrambi i reati era contestata l’aggravante di aver agito con modalità mafiose. Il collegio presieduto da Giovanni Caparco (giudice a latere Francesco Maione e Patrizia Iorio) ha assolto i due imputati con formula piena, “perché il fatto non sussiste”, inviando gli atti in Procura perché valuti la sussistenza del reato di falsa testimonianza per il teste chiave, l’operatore socio-sanitario Giovanni Ruoppo, le ci dichiarazioni avevano contribuito a far arrestare ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 31 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiIldi Santa Maria Capua Vetere (Caserta) ha assolto e posto in libertà dopo quasi dieci mesi il 45enne Pietro Cirella e il 59enne Eugenio Galluccio – il primo ristretto ai domiciliari, il secondo in carcere – che erano imputati per tentata estorsione e, solo Cirella, per illecita concorrenza con minaccia o violenza; per entrambi i reati era contestata l’aggravante di aver agito con modalità mafiose. Il collegio presieduto da Giovanni Caparco (giudice a latere Francesco Maione e Patrizia Iorio) ha assolto i due imputati con formula piena, “perché il fatto non sussiste”,ndo gliinperché valuti la sussistenza del reato di falsa testimonianza per il teste chiave, l’operatore socio-sanitario Giovanni Ruoppo, le ci dichiarazioni avevano contribuito a far arrestare ...

Advertising

anteprima24 : ** In manette per minacce a ditta pompe funebri, il #Tribunale li assolve e invia atti in #Procura **… - HiOopsLoveMe : Il tuo sguardo per me è come un meteorite Nel senso che se cade su di me mi uccide Metti le manette ai polsi, il tu… - HTO_tv : Garante Privacy – Permessi Ztl: Sanzione del Garante a Roma Capitale, Media: tutela effettiva per le persone ripres… - popgiornale : L'assessore alla Sanità #RuggeroRazza si è dimesso dopo l'#avvisodigaranzia. #pop #ilgiornalepopolare #cronaca… - Vogliosleep : @fearfeline_ Ti giuro io ho paura di trovarmela sotto casa con delle manette...Non per arrestarmi ?? -