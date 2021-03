F1: le modifiche al fondo hanno stravolto i valori delle vetture (Di mercoledì 31 marzo 2021) Le modifiche al fondo delle vettura, hanno rimescolato i valori delle scuderie. Il gran premio del Bahrain, ha evidenziato le auto agevolate da questo cambiamento e le vetture penalizzate. Aston Martin: Vettel non si è adattato alla vettura modifiche al fondo: come si sono comportate le scuderie? Le modifiche al fondo erano mirate per ridurre del 10% il carico posteriore delle vetture. La maggior parte di esse però ha recuperato quasi tutto il carico perso a causa delle nuove regole della stagione 2021. Molte scuderie però sono state penalizzate da questo cambiamento. Il tutto è stato ben visibile in occasione del gran premio del Bahrain. ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 31 marzo 2021) Lealvettura,rimescolato iscuderie. Il gran premio del Bahrain, ha evidenziato le auto agevolate da questo cambiamento e lepenalizzate. Aston Martin: Vettel non si è adattato alla vetturaal: come si sono comportate le scuderie? Lealerano mirate per ridurre del 10% il carico posteriore. La maggior parte di esse però ha recuperato quasi tutto il carico perso a causanuove regole della stagione 2021. Molte scuderie però sono state penalizzate da questo cambiamento. Il tutto è stato ben visibile in occasione del gran premio del Bahrain. ...

Advertising

fisco24_info : Provvedimento del 29 marzo 2021: Modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 77923 del 2… - giovannisalvest : @lucaserafini4 @ScuderiaFerrari @sebvettelnews @F1 lo so però come successo al nostro Milan risalire dal fondo è un… - mgpg07 : Comunque non pensavo, ma le modifiche al fondo delle vetture sono state molto molto più pesanti di quanto pensassi.… - JunaidSamodien_ : RT @Gianludale27: Alpine ha provato ben tre diverse configurazioni del fondo durante le libere, con modifiche sia all'area centrale che dav… - FabioMarchiMD : RT @Gianludale27: Alpine ha provato ben tre diverse configurazioni del fondo durante le libere, con modifiche sia all'area centrale che dav… -