Cresce in Italia il numero dei lettori di libri

Gli Italiani che leggono libri stampati sono poco più della metà della popolazione compresa fra i 15 e i 75 anni d'età, per l'esattezza il 55%; e crescono al 61% considerando anche ebook e audiolibri: una percentuale ancora bassa, specie se paragonata agli altri maggiori Paesi europei – 92% in Francia, 86% in Gran Bretagna, 69% in Germania, 68% in Spagna – ma in crescita o quanto meno in recupero. E' quanto emerge dal Libro Bianco sulla lettura degli Italiani, presentato in streaming durante l'evento 'Voltare pagina' organizzato dal Centro per il Libro e la Lettura, con l'intervento del ministro della Cultura Dario Franceschini. Si registra un aumento di lettori di libri stampati del 3,8% a ottobre del 2020 rispetto al maggio dello stesso anno, anche se nella prima parte dell'anno, a ...

Ultime Notizie dalla rete : Cresce Italia Borse europee giù. Appena sopra la parità Piazza Affari Pressoché invariato il FTSE Italia Mid Cap ( - 0,09%); in moderato rialzo il FTSE Italia Star (+0,... Buona performance per Inwit , che cresce dell'1,70%. I più forti ribassi, invece, si verificano su ...

Cresce in Italia il numero dei lettori di libri "La crescita non è un dato comune a tutti i Paesi, in Italia è stata maggiore: ci aspetta una grande fase di sperimentazione, come dopo tutti i grandi elementi di 'rottura', come nel dopoguerra - ...

Cresce la rete di ricarica elettrica in Italia Green Planner Italia e Svizzera, sinergie per sviluppare l’ecosistema insurtech Italia e Svizzera, sinergie per sviluppare l’ecosistema ... dal 2010 gli investimenti in startup insurtech sono cresciuti modo esponenziale, arrivando nel 2020 ad un investimento annuo della cifra di ...

Mancini: “Siamo un po’ stanchi. Per stasera farò 4-5 cambi” Le parole del commissario tecnico della Nazionale italiana, a poche ore dalla sfida alla Lituania valevole per le qualificazioni a Qatar 2022 È l’ultima gara del trittico, quella che potrebbe dare la ...

