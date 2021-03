Covid: Pasqua in 'zona rossa' in tutta l'Italia dal 3 al 5 aprile - ECCO LE REGOLE (Di mercoledì 31 marzo 2021) Per effetto del Decreto Legge del 12 marzo 2021, alle regioni in zona gialla nel periodo 15 marzo - 6 aprile 2021 si applicano le stesse misure della zona arancione e, dalla vigilia di Pasqua a ... Leggi su gazzettadelsud (Di mercoledì 31 marzo 2021) Per effetto del Decreto Legge del 12 marzo 2021, alle regioni ingialla nel periodo 15 marzo - 62021 si applicano le stesse misure dellaarancione e, dalla vigilia dia ...

Advertising

NicolaPorro : I governi della paura ci costringono a passare la seconda #Pasqua in lockdown. E scopriamo che...???? - LegaSalvini : COVID, #SALVINI: 'PERCHE' A PASQUA SI PUO' ANDARE ALL'ESTERO MA NON IN ITALIA?' - Agenzia_Ansa : Pasqua in zona rossa: si può viaggiare all'estero ma tampone e quarantena al ritorno. Consentiti gli spostamenti, a… - SqualoGG : RT @Telebari: Covid e vacanze di Pasqua, casellante barese: 'Flusso immenso di auto. Nessun controllo' - #Bari #Notizie - infoitinterno : Covid in Puglia, altri 2mila nuovi contagi (14%) e boom di decessi: 43 in 24 ore. «Zona rossa forse anche dopo Pasq… -