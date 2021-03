Coronavirus, Ilaria Capua: “Non andrà via col vaccino”. In che senso? (Di mercoledì 31 marzo 2021) La professoressa Ilaria Capua, direttrice dell’UF One Health Center, ha espresso alcune considerazioni sul Coronavirus che – complice il rilancio come prima notizia di Dagospia – stanno avendo un’eco decisamente importante. La Capua ha specificato che il virus non sparirà con le vaccinazioni, ma diventerà endemico. La circolazione del virus, infatti, continuerà, nonostante il raggiungimento dell’immunità di gregge. Il virus non sparirà, diventerà endemico “Il Coronavirus non andrà via”: così spiega la professoressa Ilaria Capua. Ma ciò non deve spaventare: non vuol dire che il vaccino non serve a niente, anzi. Significa che diventerà una di quelle malattie non debellate per le quali bisognerà effettuare sempre le ... Leggi su periodicoitaliano (Di mercoledì 31 marzo 2021) La professoressa, direttrice dell’UF One Health Center, ha espresso alcune considerazioni sulche – complice il rilancio come prima notizia di Dagospia – stanno avendo un’eco decisamente importante. Laha specificato che il virus non sparirà con le vaccinazioni, ma diventerà endemico. La circolazione del virus, infatti, continuerà, nonostante il raggiungimento dell’immunità di gregge. Il virus non sparirà, diventerà endemico “Ilnonvia”: così spiega la professoressa. Ma ciò non deve spaventare: non vuol dire che ilnon serve a niente, anzi. Significa che diventerà una di quelle malattie non debellate per le quali bisognerà effettuare sempre le ...

fanpage : “Il Coronavirus non andrà via nemmeno col vaccino” #31marzo - marisaconfaloni : RT @Libero_official: Dimenticatevi l'ipotesi che il #Covid-19 sparisca. A #DiMartedì la virologa Ilaria #Capua avverte: 'Non andrà via nemm… - _DAGOSPIA_ : 'IL CORONAVIRUS NON ANDRÀ VIA NEMMENO CON IL VACCINO' – ILARIA CAPUA: LA SUA CIRCOLAZIONE È...… - Ultron65 : RT @Libero_official: Dimenticatevi l'ipotesi che il #Covid-19 sparisca. A #DiMartedì la virologa Ilaria #Capua avverte: 'Non andrà via nemm… - gaetano_barbati : Non siete disciplinati però fate subito il tampone. Siete novax però non vi perdete una singola ospitata di Ilaria… -