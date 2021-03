Comune Roma: iniziano corsi alfabetizzazione digitale utenti C.O.L. (Di mercoledì 31 marzo 2021) Roma – Entrano nel vivo le iniziative di creazione di nuove competenze digitali parte del programma ‘Ambizione Italia #DigitalRestart’, sviluppato da Microsoft Italia e portato avanti in collaborazione con Fondazione Mondo digitale e Assessorato allo Sviluppo Economico, Turismo e Lavoro di Roma Capitale, che vede Roma citta’ pilota del progetto formativo in Italia. Dopo aver coinvolto i dipendenti della Rete dei Centri di Orientamento al Lavoro di Roma Capitale, con una formazione digitale strategica per supportare nella ricerca di un impiego, ora il programma prevede corsi gratuiti sulle competenze digitali rivolta agli utenti dei C.O.L, in particolar modo ai giovani e ai lavoratori piu’ fragili maggiormente colpiti dall’emergenza sanitaria. Con una ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 31 marzo 2021)– Entrano nel vivo le iniziative di creazione di nuove competenze digitali parte del programma ‘Ambizione Italia #DigitalRestart’, sviluppato da Microsoft Italia e portato avanti in collaborazione con Fondazione Mondoe Assessorato allo Sviluppo Economico, Turismo e Lavoro diCapitale, che vedecitta’ pilota del progetto formativo in Italia. Dopo aver coinvolto i dipendenti della Rete dei Centri di Orientamento al Lavoro diCapitale, con una formazionestrategica per supportare nella ricerca di un impiego, ora il programma prevedegratuiti sulle competenze digitali rivolta aglidei C.O.L, in particolar modo ai giovani e ai lavoratori piu’ fragili maggiormente colpiti dall’emergenza sanitaria. Con una ...

