Chiara Ferragni, lancia una linea di tutine per neonati e il web le si scatena contro "Ma chi …" (Di mercoledì 31 marzo 2021) In questi ultimi giorni abbiamo visto sui social tante fotografie della piccola Vittoria, la figlia di Chiara Ferragni e di Fedez, nata soltanto da pochissimo. Proprio la sua mamma, una nota influencer, tra le più famose al mondo, in occasione della nascita della sua bambina, ha lanciato una linea di tutine, tutte dedicate a lei. Ad ogni modo, se da una parte, tantissimi utenti hanno colto l'occasione per farle dei complimenti, dall'altra in molti si sono letteralmente scagliati contro l'influencer. Il motivo? Il costo delle tutine che sembra non essere proprio alla portata di tutti. Facciamo un pò di chiarezza.

