Caparezza in grande stile: il 7 maggio torna con "Exuvia" (Di mercoledì 31 marzo 2021) Caparezza torna sulla scena con un annuncio a sorpresa: il suo nuovo album dal titolo "Exuvia" sarà disponibile dal 7 maggio La notizia che tutti i fan aspettavano è finalmente realtà: Caparezza ha annunciato il suo nuovo album. Michele Salvemini (vero nome dell'artista) ha comunicato la notizia ai suoi followers di Instagram mediante alcune storie abbastanza criptiche. Ieri, in tarda serata, ha dato appuntamento ai suoi a mezzanotte sul suo profilo per un importante annuncio "Una storia che farà la storia". La sorpresa non si è fatta attendere e Caparezza ha annunciato in questo modo il suo prossimo album in uscita il 7 maggio dal titolo "Exuvia". La notizia, accompagnata da un singolo dallo stesso titolo già disponibile su tutti gli store ...

