Ambiente, l’allarme del Global Forest Watch: “Persa in un anno una foresta grande come l’Olanda” (Di mercoledì 31 marzo 2021) L’infuriare della pandemia di Covid a livello Globale non ferma l’emergenza climatica planetaria. Anzi, semmai l’aumenta. E le specie animali e vegetali, la natura nella sua ricchissima biodiversità, sono sempre più a rischio. Nel 2020, infatti, si sono persi complessivamente nel mondo centinaia di migliaia di chilometri quadrati di Foreste tropicali. La stima deriva dai dati raccolti dall’università del Maryland e dall’osservatorio specializzato del Global Forest Watch. I dati si trovano analizzati insieme in un rapporto del World Resources Institute. Si è trattato di uno degli anni peggiori da quando, nel 2002, è iniziato un monitoraggio di numeri e cifre che li rende confrontabili. La distruzione per mano dell’uomo L’area di Foresta tropicale vergine distrutta nel 2020 equivale alle ... Leggi su velvetmag (Di mercoledì 31 marzo 2021) L’infuriare della pandemia di Covid a livelloe non ferma l’emergenza climatica planetaria. Anzi, semmai l’aumenta. E le specie animali e vegetali, la natura nella sua ricchissima biodiversità, sono sempre più a rischio. Nel 2020, infatti, si sono persi complessivamente nel mondo centinaia di migliaia di chilometri quadrati die tropicali. La stima deriva dai dati raccolti dall’università del Maryland e dall’osservatorio specializzato del. I dati si trovano analizzati insieme in un rapporto del World Resources Institute. Si è trattato di uno degli anni peggiori da quando, nel 2002, è iniziato un monitoraggio di numeri e cifre che li rende confrontabili. La distruzione per mano dell’uomo L’area dia tropicale vergine distrutta nel 2020 equivale alle ...

