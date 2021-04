Wta Miami 2021: Barty è la prima semifinalista, battuta in tre set Sabalenka (Di martedì 30 marzo 2021) Ashleigh Barty è la prima semifinalista del Wta 1000 di Miami 2021. Successo in tre set per la numero uno del mondo, capace di sconfiggere con il punteggio di 6-4 6-7(5) 6-3 Aryna Sabalenka. L’australiana ha chiuso la pratica dopo due ore e venticinque minuti di gioco, staccando il pass per il penultimo atto del torneo. Vittoria importante per Barty, che sta giocando meglio dopo aver rischiato grosso al debutto e prosegue il suo cammino nella difesa del titolo, conquistato nel 2019. Grazie a questo risultato, Ashleigh pareggia il conto dei precedenti (adesso sul 3-3) e complica i piani di Osaka. La giapponese sarà infatti chiamata a vincere il torneo e sperare che la vincente del match Sevastova-Svitolina approdi in finale per scalzare Barty dal numero ... Leggi su sportface (Di martedì 30 marzo 2021) Ashleighè ladel Wta 1000 di. Successo in tre set per la numero uno del mondo, capace di sconfiggere con il punteggio di 6-4 6-7(5) 6-3 Aryna. L’australiana ha chiuso la pratica dopo due ore e venticinque minuti di gioco, staccando il pass per il penultimo atto del torneo. Vittoria importante per, che sta giocando meglio dopo aver rischiato grosso al debutto e prosegue il suo cammino nella difesa del titolo, conquistato nel 2019. Grazie a questo risultato, Ashleigh pareggia il conto dei precedenti (adesso sul 3-3) e complica i piani di Osaka. La giapponese sarà infatti chiamata a vincere il torneo e sperare che la vincente del match Sevastova-Svitolina approdi in finale per scalzaredal numero ...

