Volley femminile, Playoff Serie A1: Conegliano, Novara, Scandicci e Monza puntano alle semifinali (Di martedì 30 marzo 2021) Firenze-Conegliano apre la due giorni riservata alle gara-2 dei quarti di finale dei Playoff scudetto di Volley femminile. Stasera (ore 20.30) le Pantere andranno a caccia della vittoria in terra toscana per chiudere i conti e accedere alle semifinali. Le ragazze di coach Daniele Santarelli, dominatrici del primo match con un secco 3-0, puntano a ottenere la 59ma vittoria consecutiva e a proseguire la loro cavalcata verso il tricolore. Le Campionesse d’Italia, trascinate da fenomeni come Paola Egonu, Kimberly Hill, Miriam Sylla, Joanna Wolosz, Robin De Kruijf, Raphaela Folie, Monica De Gennaro, non dovrà comunque sottovalutare la voglia di rivalsa di Sylvia Nwakalor, Terry Enweonwu e compagne. Novara, seconda classificata in regular ... Leggi su oasport (Di martedì 30 marzo 2021) Firenze-apre la due giorni riservatagara-2 dei quarti di finale deiscudetto di. Stasera (ore 20.30) le Pantere andranno a caccia della vittoria in terra toscana per chiudere i conti e accedere. Le ragazze di coach Daniele Santarelli, dominatrici del primo match con un secco 3-0,a ottenere la 59ma vittoria consecutiva e a proseguire la loro cavalcata verso il tricolore. Le Campionesse d’Italia, trascinate da fenomeni come Paola Egonu, Kimberly Hill, Miriam Sylla, Joanna Wolosz, Robin De Kruijf, Raphaela Folie, Monica De Gennaro, non dovrà comunque sottovalutare la voglia di rivalsa di Sylvia Nwakalor, Terry Enweonwu e compagne., seconda classificata in regular ...

Advertising

mascalzonesbt : PallaVolo, Volley Angels da dieci e lode: chiude imbattuta la prima fase del campionato di serie B2 di pallavolo fe… - tuttomonza : Volley femminile playoff scudetto: Monza batte Chieri, Orro: 'Questo è un successo di squadra' #SaugellaMonza… - finallyaxxx : RT @ale_garotta: La Saugella #Monza approccia in modo perfetto i Play Off Scudetto della Serie A1 femminile 2020-2021. In gara 1 dei quarti… - ale_garotta : La Saugella #Monza approccia in modo perfetto i Play Off Scudetto della Serie A1 femminile 2020-2021. In gara 1 dei… - sportface2016 : #Volley femminile, tanto equilibrio ma #Monza batte #Chieri in tre set in gara-1 dei quarti dei #playoff -