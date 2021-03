Traffico di cocaina e hashish, operazione ‘Babele’: 16 arresti tra Pomezia, Aprilia e Latina (Di martedì 30 marzo 2021) 16 arresti all’alba tra Latina, ad Aprilia e Pomezia. I Carabinieri hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare per 16 indagati, emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Roma, su richiesta della locale Direzione Distrettuale Antimafia. Le accuse rivolte agli indagati sono di associazione finalizzata al Traffico illecito di cocaina, hashish e marijuana. Le indagini e gli arresti L’indagine, denominata operazione “Babele” ed avviata dai Carabinieri del Reparto Territoriale di Aprilia nel 2018, ha consentito di disarticolare un sodalizio criminale dedito al narcoTraffico, di arrestare 8 persone in flagranza di reato e di sequestrare 2,5 kg di cocaina e 226 kg di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 30 marzo 2021) 16all’alba tra, ad. I Carabinieri hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare per 16 indagati, emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Roma, su richiesta della locale Direzione Distrettuale Antimafia. Le accuse rivolte agli indagati sono di associazione finalizzata alillecito die marijuana. Le indagini e gliL’indagine, denominata“Babele” ed avviata dai Carabinieri del Reparto Territoriale dinel 2018, ha consentito di disarticolare un sodalizio criminale dedito al narco, di arrestare 8 persone in flagranza di reato e di sequestrare 2,5 kg die 226 kg di ...

