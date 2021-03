The Office, Kat Ahn commenta le battute sugli asiatici: "Ti dicono di stare zitta e di essere grata" (Di martedì 30 marzo 2021) L'attrice Kat Ahn, apparsa in The Office, ha denunciato la visione problematica delle donne asiatiche nella serie comica dopo aver svelato di essere stata ingaggiata solo per fare ironia sulla sua etnia. Kat Ahn, attrice americana di origine asiatica apparsa in The Office, ha parlato del suo ingaggio nella serie comica svelando di essere stata scelta solo per fare battute sulla sua identità asiatica. Kat Ahn ha partecipato a The Office in un episodio del dicembre 2006 intitolato "A Benihana Christmas". Quindi anni dopo, l'attrice ha parlato al Washington Post della sua apparizione spiegando di essere stata usata solo per fare ironia sulla sua etnia. L'episodio in questione è incentrato su una visita di Michael Scott (Steve Carell) a un ristorante che lui ribattezza ... Leggi su movieplayer (Di martedì 30 marzo 2021) L'attrice Kat Ahn, apparsa in The, ha denunciato la visione problematica delle donne asiatiche nella serie comica dopo aver svelato distata ingaggiata solo per fare ironia sulla sua etnia. Kat Ahn, attrice americana di origine asiatica apparsa in The, ha parlato del suo ingaggio nella serie comica svelando distata scelta solo per faresulla sua identità asiatica. Kat Ahn ha partecipato a Thein un episodio del dicembre 2006 intitolato "A Benihana Christmas". Quindi anni dopo, l'attrice ha parlato al Washington Post della sua apparizione spiegando distata usata solo per fare ironia sulla sua etnia. L'episodio in questione è incentrato su una visita di Michael Scott (Steve Carell) a un ristorante che lui ribattezza ...

Advertising

borghi_claudio : Intanto in giro per il mondo KONG CONTRO GODZILLA incassa cento milioni all'apertura al cinema. Si il cinema, avete… - cinemaniaco_fb : ?????????????? The Office, Kat Ahn commenta le battute sugli asiatici: 'Ti dicono di stare zitta e di essere grata'… - melivinser : @NetflixIT Una buona notizia tipo sta per uscire The Office UK o Life on Mars o Doctor Who no eh! Netflix credo ch… - rischiami : @savemecal AMO MA TE L’HO DETTO CHE STO CONTINUANDO THE OFFICE - i_meminger : Marquei como visto The Office (US) - 6x9 - Double Date -