Tennis | Angelo Binaghi annuncia | “A Torino ATP Finals e Coppa Davis L’Italia punta alla vittoria”

Leggi su oasport

(Di martedì 30 marzo 2021) La Federha obiettivi piuttosto ambiziosi per questo 2021. Come è noto, asi terranno le ATP(14-21 novembre) e questa potrebbe essere una grande occasione per promuovere il nostro Paese, scelto come punto di riferimento delmondiale. Un aspetto però che potrebbe anche riverberarsi per quanto concerne la. Si è in attesa dell’ufficialità, ma le Finali della competizione a squadre più famosa e prestigiosa del, che durerà 11 giorni e si giocherà in tre città (si è parlato di Madrid, Vienna e), vedràcome punto di riferimento. A svelare alcuni dettagli nel corso del programma radio “La politica nel pallone” in onda su Gr Parlamento è stato il presidente della FIT ...