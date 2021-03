Spallanzani | interferone beta per cure domiciliari a pazienti over 65

Leggi su romadailynews

(Di martedì 30 marzo 2021) Roma – “La terapia domiciliare del Covid-19 deicon sintomi lievi costituisce uno degli aspetti piu’ importanti nella gestione clinica deiCovid-19, oltre a rappresentare un argine fondamentale per evitare rici inappropriati e con essi il sovraffollamento degli ospedali.” “In questo contesto si inserisce uno studio promosso dall’Istituto di Farmacologia Traslazionale (IFT) del CNR, disegnato in collaborazione con l’Istituto Superiore di Sanita’, che dopo essere stato approvato dall’AIFA e’ ora pronto ad arruolaresul territorio romano. La sperimentazione sara’ svolta dall’Istituto Nazionale per le Malattie Infettive (INMI) Lazzaroche con l’Unita’ Speciale di Continuita’ Assistenziale Regionale (USCAR) monitorera’ gli effetti di...