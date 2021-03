Seduta moderatamente positiva a Piazza Affari

(Di martedì 30 marzo 2021) (Teleborsa) – Lieve aumento per il FTSE MIB, al pari delle principali Borse Europee. Abrilla CNH Industrial, per le indiscrezioni di stampa che vorrebbero la casa automobilistica cinese FAW pronta a fare un’offerta per rilevare Iveco. Sessione debole per l’Euro / Dollaro USA, che scambia con un calo dello 0,29%. Scambia in retromarcia l’oro, che scivola a 1.689,2 dollari l’oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) crolla del 2,11%, scendendo fino a 60,26 dollari per barile. Torna a salire lo spread, attestandosi a +98 punti base, con un aumento di 3 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari allo 0,72%. Tra i mercati del Vecchio Continente Francoforte avanza dello 0,68%, Londra è stabile, riportando un moderato +0,17%, e si muove in modesto rialzo Parigi, evidenziando un incremento dello 0,49%. Lieve aumento per la Borsa ...

negativa per Italgas , che mostra una perdita dell'1,07%. Tra i migliori titoli del FTSE MidCap , Banca Popolare di Sondrio (+4,94%), Biesse (+4,69%), Autogrill (+2,85%) e Tinexta (+2,25%). Le ...Stabile Piazza Affari , che non aggancia il trendrialzista dei principali mercati europei. In tutta Europa è in ribasso il settore ...in frazionale ribasso per l' oro , che lascia, ...(Teleborsa) – Lieve aumento per il FTSE MIB, al pari delle principali Borse Europee. A Piazza Affari brilla CNH Industrial, per le indiscrezioni di stampa che vorrebbero la casa ...La giornata di Borsa di lunedì 29 marzo si è conclusa con rialzi moderati nel Vecchio Continente, mentre a Wall Street i listini continuano a procedere in ribasso. Il Ftse Mib ha realizzato un piccolo ...