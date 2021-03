Sanzioni per la strada sul Morte Torcola, il Comune di Moio de’ Calvi ricorre a Mattarella (Di martedì 30 marzo 2021) La notizia è emersa nel corso dell’ultimo Consiglio Comunale (convocato in presenza a Moio) con determine pubblicate all’albo pretorio. L’Amministrazione guidata dal sindaco Alessandro Balestra ha infatti incaricato l’avvocato Raffaella Sonzogni di proporre ricorso al Presidente Mattarella per due distinte Sanzioni comminate dal Parco delle Orobie nel 2019, rispettivamente di 34.206,35 euro e di 11.106,18 euro. Ad esse si aggiungono al momento 7.216,04 euro di spese legali e 3.532 euro per un’ulteriore sanzione comminata (per quanto di competenza) dalla Comunità Montana Valle Brembana. Va detto che la strada VASP verso Torcola rappresenta senza dubbio il progetto centrale attorno al quale ruota da anni l’attività amministrativa del Comune di Moio. I lavori furono ... Leggi su bergamonews (Di martedì 30 marzo 2021) La notizia è emersa nel corso dell’ultimo Consiglio Comunale (convocato in presenza a) con determine pubblicate all’albo pretorio. L’Amministrazione guidata dal sindaco Alessandro Balestra ha infatti incaricato l’avvocato Raffaella Sonzogni di proporre ricorso al Presidenteper due distintecomminate dal Parco delle Orobie nel 2019, rispettivamente di 34.206,35 euro e di 11.106,18 euro. Ad esse si aggiungono al momento 7.216,04 euro di spese legali e 3.532 euro per un’ulteriore sanzione comminata (per quanto di competenza) dalla Comunità Montana Valle Brembana. Va detto che laVASP versorappresenta senza dubbio il progetto centrale attorno al quale ruota da anni l’attività amministrativa deldi. I lavori furono ...

